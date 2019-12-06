【高盛推介】小米金山軟件強勢 留意認購證
2019年12月06日 12:58
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高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團近日表現強勢，周五(6日)早段則開市持平後隨即上升。該公司近日持續回購股份，當中周四(5日)於聯交所購回2,202.88萬股，涉資約2億元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署好倉，當中牛證於過去3個交易共錄得約360萬元資金流入。而認購證則於過去5個交易日共錄得約650萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意小米牛證(62894)，屬市場上首三高槓桿的牛證之一。投資者如計劃部署認購證，貼價選擇可留意價外幅度不足1%的小米購證(19964)，行使價9.38元，2020年12月30日到期，實際槓桿4倍，貼價、低面值。
價外的選擇則可留意價外幅度約15%的高槓桿小米購證(12458)，行使價10.68元，2020年6月23日到期，實際槓桿7倍，價外高槓桿。由於市場上行使價10元附近、1月到期的產品街貨量普遍已高，下一批高槓桿、條款合適的產品可留意行使價10.68元的產品，包括12458。
相反，投資者如計劃部署認沽證，現階段可留意價外幅度約13%的長年期小米沽證(13994)，行使價8.07元，2021年5月26日到期，實際槓桿3倍，價外長年期。
金山軟件自周一(2日)起開始連日上升，周五早段高開約0.1%後升幅擴大，而周一至今則累計升約3.8%。該公司近日公布，其附屬金山雲向中國互聯網投資基金投資者，發行5,508.99萬股優先可轉換股份，代價5,000萬美元。
投資者如看好，可考慮以行使價18至21元作為篩選認購證的條件。並可留意當中槓桿最突出的金山軟件購證(11619)，行使價18.1元，2020年1月10日到期，實際槓桿8.5倍，行使價18至21元間產品中，槓桿最高。
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