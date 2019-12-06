惠譽：下調滙豐銀行生存能力評級至「a+」
2019年12月06日 13:25
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(美聯社圖片)
國際評級機構惠譽宣布，將香港滙豐銀行的生存能力評級(Viability Rating)由「aa-」下調至「a+」，長期發行人違約評級則維持「AA-」，但仍保留於「負面觀察」名單。
惠譽解釋，滙豐的生存能力評級反映其經營得到滙豐控股(00005)綜合業務模式的支持，但因滙控業務具高度整合和關連性，集團所面臨的挑戰，將會影響香港滙豐銀行。
香港滙豐銀行及滙控的長期發行人違約評級均被列入「負面觀察」，惠譽指出，是反映若英國出現無協議脫歐，給予滙控「負面」評級展望的風險將更大。相反，若達成脫歐協議則可能給予「穩定」展望。惠譽稱，脫歐談判結果出爐前，很可能一直維持香港滙豐銀行及滙控於「負面觀察」名單。
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