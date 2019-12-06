【專家點評】古勝：港股悶市有原因…

中國人凡事都講中庸之道，又或者陰陽調和，其實這亦好似投資學中的鐘擺效應，當資金全部集中在同一個方向，後市好大機會向另一個方向發展。

眾所周知，美國總統特朗普都幾好學，對中國文化略有研究，因而在中美貿易談判上，不時採取「一收一放」之策略，但究竟中美貿易談判能否在死線(12月15日)之前簽得成仲係未知之數，故對貿易戰敏感的板塊，例如出口股、航運股、科技股(尤其是手機設備股及晶片股)及汽車經銷商股等，暫時都係唔掂住比較好。

事實上，近期就算與中美貿易戰冇乜關係的板塊，例如公用股及REITs股都唔係幾彈得起，整體睇港股甚有提早收爐意味，故若然冇貨在手又冇心水者，不如順應潮流提早收爐，就算手痕落場都係建議大大聲細細注玩吓算數，以免臨近年尾貪字得個貧。

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