樓價UPDATES：藍灣半島「樓王」單位低市價5%沽

二手市況反覆無常，連帶港島屋苑「樓王」單位亦要低市價沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座高層B室，實用面積733方呎，向東南及享單邊全海景，屬屋苑「樓王」，連租約以1,348萬元易手，實用呎價18,390元，低市價約5%。原業主於2011年以900萬元入市，單位期內升值50%。

－－－－－－

九龍區

●天寰天海匯頂層特色戶，實用面積1,461方呎，以四房雙套連工人套房及兩間儲物室設，有天台SkyPool及平台，外望海景。單位於今年8月開始放盤，至近日以7萬元租出，與業主原開價相同，實用呎租47.9元。若以業主2018年購入價約5,200萬元計，回報率約1.6厘。屋苑現時約有14個租盤，月租叫價由1.45萬元起。

●大角咀港灣豪庭9座高層A室兩房戶，向東北望市景，實用面積369方呎，以約1.65萬元放租兩個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以1.5萬元租出，實用呎租40.7元。據悉，租客心儀單位景觀開揚，睇樓兩次即決定承租。

●奧運站柏景灣9座中層A室，實用面積737方呎，採四房包括套房間隔，向西南方及享海景。單位最初開價1,900萬元，代理親自送訂到澳洲，業主終願減至1,720萬元連租約售出，實用呎價23,338元。新買家鍾情單位景觀優質，故積極議價，打算租約期滿後收回單位自住。

－－－－－－

新界區

●東涌東堤灣畔6座低層C室，實用面積607方呎，兩房間隔，外望會所池景，獲買家以660萬元承接，實用呎價10,873元。原業主於2007年以約193萬元入市，帳面獲利約467萬元。該屋苑目前約有90個放盤，叫價由690萬元起。

●荃灣環宇海灣6座高層D室兩房戶，實用面積488方呎，享內園景，成交價825.8萬元，實用呎價16,922元屬合理水平。買家為上車人士，見該屋苑樓齡較新及近荃灣西鐵站，位置理想，因此落實入市。原業主於2014年以578萬元買入單位，帳面獲利247.8萬元。

●沙田碧濤花園2期嘉麗閣高層F室，實用面積839方呎，以套三房設計，日前獲買家以993萬元購入，實用呎價11,836元，單位11年升值約116%。

－－－－－－