【即市分析】手機設備股當旺趁勢上車
2019年12月06日 15:10
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瑞聲科技
睇番板塊發力主因是舜宇同業大立光(03008.TW)公布11月合併營收66.56億元新台幣，按月升0.5%，連續4個月創新高，並較去年同期的40.08億元新台幣按年升66%，優於市場預期。
此外，大行瑞信早前上調多鏡頭市場滲透率及3鏡頭採用比率之預測，以反映手機鏡頭模組及鏡頭需求高於預期，並同時上調手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量增長預測，間接推動資金對舜宇後市再升之憧憬。
走勢上，舜宇及瑞聲兩者股價上升動力皆轉強，前者剛上破11月初高位136.5元阻力，MACD重現牛叉；後者維持在上升通道內拾級而上，9日RSI為71，兩者走勢皆利好。
看好舜宇可揀舜光高盛購(12847)，2020年3月到期，行使價148.58元，實際槓桿約5.8倍，溢價約15%。看好瑞聲者，則可選擇瑞聲海通購(12884)，2020年3月到期，行使價58.93元，實際槓桿約4.7倍，溢價約9%。
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