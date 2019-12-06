【即市分析】手機設備股當旺趁勢上車

睇番板塊發力主因是舜宇同業大立光(03008.TW)公布11月合併營收66.56億元新台幣，按月升0.5%，連續4個月創新高，並較去年同期的40.08億元新台幣按年升66%，優於市場預期。

此外，大行瑞信早前上調多鏡頭市場滲透率及3鏡頭採用比率之預測，以反映手機鏡頭模組及鏡頭需求高於預期，並同時上調手機鏡頭模組及手機鏡頭出貨量增長預測，間接推動資金對舜宇後市再升之憧憬。

走勢上，舜宇及瑞聲兩者股價上升動力皆轉強，前者剛上破11月初高位136.5元阻力，MACD重現牛叉；後者維持在上升通道內拾級而上，9日RSI為71，兩者走勢皆利好。

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