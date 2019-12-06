【外資撤離】證券業難撈！興業金融(香港)決定終止在港業務

控股股東為馬來西亞背景的興業金融(香港)有限公司公布，經過慎重考慮，公司連同其附屬公司決定終止業務。

集團表示，香港經紀經營環境日益增長的挑戰性，造成了集團的損失。因此，集團沒法繼續營運。終止營運也將允許興業投資銀行重新分配，並集中精力和資源在其他東盟市場的業務增長。這也符合興業集團的策略。

在遵守有關的監管責任而沒有突發情況的前提下，清盤預計將於2020年第2季完成。集團有可能會協助一部分的客戶轉到別的金融服務提供商。如有需要，會通知有關客戶及取得該客戶的同意。

集團是興業投資銀行有限公司的全資附屬機構，而最終控股公司為興業銀行。興業投資銀行是在2004年設立興業香港集團，並藉此提供證券交易及諮詢、資產管理服務、企業金融諮詢服務、期貨交易和放貸等金融服務。

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