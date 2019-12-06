二手樓價指數按周回落0.82%　八大指數齊跌

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新錄179.88點，按周回落0.82%，近5周2跌3升，迫近止跌反彈前的低位179.01點，顯示樓價未有上升的動力，兼下行的壓力正在累積。如果CCL明顯跌穿179點水平，預示樓價調整尚未完成，因此未來數周走勢相當關鍵。

今周八大指數齊跌，是政府調高按揭保險樓價上限後首次出現。中原城市領先指數CCL於5周前結束連跌10周，反映措施成功暫時止跌。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.47點，按周跌0.80%。CCL(中小型單位)報180.15點，按周跌0.78%。三大整體指數齊跌，近3周出現2次。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)同樣正累積下行的壓力，近3周分別跌1.22%、1.20%及1.17%。

CCL(大型單位)報178.49點，按周跌1.01%，連跌2周共1.68%。豪宅樓價同樣走勢乏力，兼結束連續10周在180點到182點之間窄幅徘徊的局面。

新界兩區樓價走勢率先回軟。新界東CCL_Mass報187.50點，按周跌1.29%，明顯低於5周前的191.50點 (即樓價止跌反彈前水平)，兼創33周新低。新界西CCL_Mass報161.98點，按周跌0.95%。新界兩區指數同樣連跌3周，分別累跌2.18%及2.56%。

港九市區樓價走勢暫時平穩。九龍CCL_Mass報177.80點，按周跌1.06%。港島CCL_Mass報190.30點，按周跌0.04%。九龍CCL_Mass及港島CCL_Mass早前齊升2周後，近3周走勢反覆橫行，同樣錄得2跌1升，分別累跌0.28%及0.53%

－－－－－－