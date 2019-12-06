【fb直播】特朗普又出口術　港股升勢持續幾耐？

美國總統特朗普又出口術，指與中國貿易談判進展順利，原定月中新一輪對華商品加徵關稅計劃或有變，刺激港股周五(6日)續升，見26400點水平。不過，市場最驚侵侵隨時又改口風，投資者都係睇定啲先？

中國人民銀行以一年期中期借貸便利MLF，向市場注資3000億人民幣，中標利率為3.25%，與上次持平，對A股刺激作用有幾大？

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