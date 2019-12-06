【fb直播】特朗普又出口術 港股升勢持續幾耐？
2019年12月06日 16:17
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美國總統特朗普又出口術，指與中國貿易談判進展順利，原定月中新一輪對華商品加徵關稅計劃或有變，刺激港股周五(6日)續升，見26400點水平。不過，市場最驚侵侵隨時又改口風，投資者都係睇定啲先？
中國人民銀行以一年期中期借貸便利MLF，向市場注資3000億人民幣，中標利率為3.25%，與上次持平，對A股刺激作用有幾大？
港鐵公司(00066)發通告指，因香港社會動盪致乘客量下跌，料令本年度盈利減16億元。大行持不同意見，瑞銀將目標價由48.7元降至47.7元，高盛則維持「買入」評級。港鐵股價從低位反彈，是買貨好時機？
有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤預測，指蘋果公司明年或推5款新iPhone，包括支援5G網絡的新手機，料出貨量可持續增長。手機設備股孖寶舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)，齊齊彈升，仲追唔追得過？
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