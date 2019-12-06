【市後重點睇】布油上揚 道期升44點
2019年12月06日 16:22
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美匯指數報97.36，港匯報7.8290，離岸人民幣(CNH)回升，最新企7.0298，日圓兌美元報108.63，歐元向好，報1.1118，英鎊見1.3148。金價報1,473美元。布油升上63.42美元，紐油報58.42美元。道指期貨上升44點。
●市後關注點
-21:30 美國11月非農業職位、美國11月失業率
-23:00 美國10月批發庫存終值、美國12月密歇根大學消費情緒指數初值
●恒指全日升281點或1.07%，報26,498點；全周計升151點或0.5%。瑞聲收市飆8.97%。https://bit.ly/2Ls7gDA
●復牌直擊：鄭若驊夫潘樂陶拒現身，安樂工程股價瀉近一成。
-安樂工程復牌股價急挫，專家籲「持貨者先沽貨」！
●A股快報：滬綜指收升12點，全周漲1.3%。https://bit.ly/38dxqmY
●亞洲股市：日股收升54點，全周累升0.2%。
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●【外資撤離】證券業難撈！興業金融(香港)決定終止在港業務。
●新股專輯：大喜屋再遞上市申請，受累社會動盪盈利大減。
●不顧美國反對！世銀向中國批出新一批5年貸款。
●惠譽：下調滙豐銀行生存能力評級至「a+」。
●新盤混戰：恆大‧睿峰開放示範單位，售樓處外現人龍。
●重磅客減持！海濱南岸三房1100萬沽，3年升值五成。
●二手樓價指數按周回落0.82%，八大指數齊跌。
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