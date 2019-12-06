安踏體育發盈喜
2019年12月06日 16:37
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安踏體育(02020)發盈喜，預期截至12月31日止財政年度股東應佔溢利將按年增長不少於45%。2018年度溢利為41億元人民幣(下同)。
集團表示，溢利預期增長主因是安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，導致收益按年增長超過35%，以及經營溢利率按年增加。期內零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高，以及經營開支比率(佔收益百分比)相對穩定。
不過，上述數字未計及分佔合營公司Mascot JVCo (Cayman) Limited虧損，JVCo為Amer Sports Corporation的控股公司。
根據公司獲得的最新資料，預期於2019財政年度分佔合營公司虧損將不多於6.5億元，其中涉及的收購相關一次性費用影響將不多於2億元及購買價格分配工作初步結果影響將不多於5億元。因此，公司預期，與2018財政年度相比，2019財政年度股東應佔溢利(已計及分佔合營公司虧損)將增長不少於30%。
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