集團表示，溢利預期增長主因是安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長，導致收益按年增長超過35%，以及經營溢利率按年增加。期內零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高，以及經營開支比率(佔收益百分比)相對穩定。

不過，上述數字未計及分佔合營公司Mascot JVCo (Cayman) Limited虧損，JVCo為Amer Sports Corporation的控股公司。

根據公司獲得的最新資料，預期於2019財政年度分佔合營公司虧損將不多於6.5億元，其中涉及的收購相關一次性費用影響將不多於2億元及購買價格分配工作初步結果影響將不多於5億元。因此，公司預期，與2018財政年度相比，2019財政年度股東應佔溢利(已計及分佔合營公司虧損)將增長不少於30%。

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