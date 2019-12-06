【東網直擊】興業金融(香港)目標明年3月底結束香港業務

馬來西亞上市的興業銀行旗下興業金融(香港)有限公司透過網站公布，決定終止業務，《東網》記者周五(6日)收市時段抵達興業金融香港的中環總行，公司發言人表示，目標明年3月底結束香港業務，整個清盤預計將於明年第2季完成。

該發言人指，集團觀察香港業務已接近2至3年時間，加上香港經紀經營環境的競爭明顯加劇，並考慮到香港業務已出現虧損多時，故集團希望趁機重新分配並集中資源在其他東南亞市場，包括新加坡、印尼等，始決定放棄香港業務。不過，他未透露證券經紀業務佔香港業務比例、虧損金額及持續性。

東網記者發現該公司員工如常上班，該發言人直言，雖然公司公布結束香港業務，但整體香港業務仍會如常運作，因此員工安排未有太大變動。客戶方面，公司員工正逐步作出通知，視乎客戶帳戶安排的意願，現階段仍需收集客戶意見。

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