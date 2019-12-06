滙豐及中銀將推中小企九成信貸擔保產品

滙豐銀行宣布，將於本月為客戶提供「九成信貸擔保產品」，並為新申請相關產品的客戶，提供首年擔保費全額資助，以及第二年半額資助，上限為5萬元，同時豁免貸款手續費。

對於按證保險公司推出新的信貸擔保產品，銀行公會主席禤惠儀表示歡迎，並指於現時經濟環境下，明白部分中小企經營相當艱難，銀行業界將一如以往支持「中小企融資擔保計劃」下的信貸擔保產品，冀與中小企客戶共渡時艱。

【17:09】九成信貸產品望年底前接受申請 助小型企業融資

香港按揭證券公司旗下的按證保險公司宣布，由於今日(6日)立法會財務委員會已通過有關撥款，旗下中小企融資擔保計劃將可推出全新「九成信貸擔保產品」，旨在協助規模較小、經營經驗尚淺的企業、或有意獨立執業的專業人士取得融資。

「九成信貸擔保產品」由政府提供330億港元信貸保證承擔額，每間企業的最高貸款額為600萬元，最長擔保期為5年，而擔保費率與現有的「八成信貸擔保產品」一樣。

按證保險公司指，正與貸款機構進行最後準備工作，爭取於今年底前開始接受申請，申請期至2022年6月30日止。

－－－－－－