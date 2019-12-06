【中環剝花生】樓價衰極有個譜？專家咁樣睇...

社會動盪纏繞多時，個個都話香港樓價睇怕捱唔住，二手成交亦見淡靜！但早前有拍賣行推出無契盤，竟獲多組買家搶購，最終以逾千萬拍出，新買家更一炮過支付！事件純屬單一事件？對整體樓價又有冇啟示作用？

又到計數時間，2019年下半年香港樓價由高位回落！展望2020年，跌勢仍會持續？抑或會出現反彈？

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