印度洋蔥貴！麥樸思：因此不減息是錯誤的
2019年12月06日 17:34
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麥樸思
印度央行周四(5日)出乎意料地不減息，外國媒體報道，有「新興市場之父」之稱的麥樸思(Mark Mobius)表示，該行做法是錯誤的。
印度央行周四維持回購利率5.15厘不變，有別於市場一致預期減至4.9厘，主要是整體通脹一年多以來首次突破了央行的中期目標。印度央行在其政策聲明中表示，鑑於當前的通脹態勢，認為在這個階段暫停降息是合適的。
麥樸思認為，印度央行是在應對短期通脹形勢，通脹走高主要是受食品價格，尤其是洋蔥價格帶動的。他認為，他們應該繼續減息改善印度企業的信心，並有助於解決印度金融服務業的一些債務問題。
為了阻止經濟放緩，印度央行今年已經將利率下調了1.35厘。上周印度公布的數據顯示，其上季經濟增速跌至2013年以來最低，僅4.5%。
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