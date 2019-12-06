【共享單車】ofo傳本周再裁百人

內地媒體報道，經營似在崩潰邊緣的共享單車初創企業ofo小黃車傳於本周開展新一輪裁員計劃，料規模達百人以上。據了解，這家曾經是內地發展得最快的共享單車企業，目前在內地的員工總數已不足200人，換言之，是次裁員後人數將再減半。

此外，內媒引述消息人士指，ofo正在計劃搬離位於北京朝陽區的WeWork辦公室，為三個多月內再次遷址。有媒體估算，目前ofo拖欠的供應商欠款、用戶押金等，累計已超過30億元人民幣。

內媒早前亦報道，寧波高新技術產業開發區人民法院更對ofo的運營機構、東峽大通(北京)管理諮詢有限公司及ofo創始人戴威發布限制消費令。資料顯示，戴威已經收到34條限制消費令。

據報，限制消費令要求戴威不得實施高消費及非生活必需的消費行為，包括乘坐飛機、火車軟卧，入住星級旅店、租用高檔寫字樓、旅遊、購買理財產品、子女讀收費私立學校等。

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