證監會將夥金管局進行產品銷售調查

證監會與金融管理局將向進行第1或第4類受規管活動的持牌法團及註冊機構，就它們銷售非交易所買賣投資產品的情況展開聯合年度調查。這項聯合年度調查的首個匯報期為2020年1月1日至12月31日。

是項調查將有助證監會及金管局更清楚了解市場趨勢，識別中介機構從事銷售活動所涉及的風險，和協調兩家監管機構應對共同關注的範疇。

是項調查涵蓋向個人專業投資者、部分法團專業投資者(即有關中介機構不獲寬免而須遵守為該等投資者提供合理適當建議的責任)及非專業投資者，進行非交易所買賣投資產品(例如集體投資計劃、債務證券、結構性產品、掉期及回購交易)銷售的情況。

機構專業投資者及其他法團專業投資者(即有關中介機構已獲寬免而無須遵守為該等投資者提供合理適當建議的責任)的交易則不屬是項調查的範圍。

－－－－－－