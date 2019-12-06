美股升4%後「燈神」再籲做淡 今次又有乜理據？

外國傳媒報道，有「大宗商品之王」稱號、成功預測2008年前商品價格大跌，但近年被嘲是「燈神指標」的明星交易員Dennis Gartman再度表示，要開始沽空美股了。

據離Gartman上次呼籲要沽空美股的10月中，道指至近升了逾4%。他當時的依據是處於高位的CNN恐懼與貪婪指數和上市公司的高管瘋狂拋售股票的現象。

今次Gartman提出了新的理據，就是「市場處於非理性」。他表示，所有的新聞都在一路看漲市場，收益和銷售額增加毫無疑問是看漲的，但是就算收益和銷售額減少，市場也還是看漲。

他續稱，地緣政治的好消息無疑是看漲的，但地緣政治的壞消息公佈後市場依舊看漲。接着他又指就算央行貨幣政策收緊，市場也被視之為看漲信號。

總括而言，Gartman認為，截然不同的消息卻傳達出雷同的看漲信號，這表明市場顯示出非理性一面了。

Gartman解釋這種現象，認為當前投資者同時深陷於「無處可投資」和「錯失恐懼症」兩種狂熱的情緒之中，但是情緒達到巔峰之際很可能會立刻潰散。

無論Gartman是否「反向指標」，他的「靡靡之音」可能成決響了！有報道指，由他一手創辦的《加特曼投資通訊》將要停止更新。外媒評價這份雜誌是世界範圍內對於逆勢交易來說最有價值的資料之一。

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