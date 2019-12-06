多重挑戰！Facebook遭唱淡　下跌空間達三成

Facebook(Fb)近年醜聞不絕，由被利用干預美國總統大選、用戶私隱問題，到外界對虛擬貨幣Libra的質疑。近日，滙豐及花旗兩家大行不約而同以監管挑戰為理由，齊齊唱淡Fb，警告股價有約三成潛在下跌空間。

Fb股價周五在美股開市前延長交易時段報199.73美元，升0.19%，較去年12月低位反彈60%，但仍較去年7月高位低逾8%。

滙豐分析員發表報告，給予Fb「減持」的投資評級，目標價178美元，理由是該社交媒體勢與監管機構發生「衝撞」，並提到針對大型科企尤其是Fb，為美國民主共和兩黨不同政治光譜少有的共識。

該行指出，即使Fb用戶基礎不斷增長，但反壟斷是其最大憂慮，估計有12.5%機會被拆骨，其他隱憂包括用戶數據、私隱及平台的虛假消息，估計這些「巨大監管不明朗」因素相當於現時38.5%估值。

本周較早前，花旗列舉Fb三大長遠來自華府的挑戰，包括被迫出售Instagram，以及引入類似歐盟的數據保障規例，相信這些風險合共會令股價減去55至60美元，且不會在12至24個月內獲得解決。不過，該行仍建議買入Fb，目標價240美元，又認為其他分析員對Fb明年及2021年的盈利預測太低。

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