毋懼貿戰 Panasonic時隔16年再於中國建新廠
2019年12月06日 19:10
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(Getty Images圖片)
中美貿戰仍未平息，外資加緊將生產線搬離中國之際，日本電器業巨人Panasonic(松下電器)卻時隔16年再於內地新建家電工廠。日媒報道，松下的新廠建於浙江省嘉興市，佔地約為5萬平方米，預計2021年投產。
據了解，松下在中國新建廚房電器的工廠，投資額約45億日圓，主要生產微波爐、電飯煲等廚房電器，產品除在在內地銷售外，亦計劃出口到亞洲區。是次松下的投資主要是看好中國30歲左右的「中產新貴」用戶，希望以新工廠降低成本推出中高檔家電產品，料投產完善後每年的銷售額可達20億元人民幣。
事實上，近年內地年輕中產崛起，對生活要求相應提高，遊日本時購買當地品牌的中高檔家電，差不多已成為「指定動作」。
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