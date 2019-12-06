新盤UPDATES：大額買賣不斷　新界洋房受捧

各區大型新盤快將陸續開售，市場暫時以銷售貨尾為主，各區仍不斷錄得大額物業交投，當中新界區洋房備受追捧。

●The Carmel單日沽3座洋房

●My Central重推單位賣貴近一成

●海之戀‧愛炫美大單位逾2628萬元沽

荃灣海之戀‧愛炫美賣出5A座42樓B室，實用面積1,162方呎，售價逾2,628.21萬元，呎價22,618元。該單位原本於2018年5月以2,504.1萬元沽出，但於上月落實終止買賣合約，最新售價上升約5%。

●恆大‧睿峰開放示範單位 售樓處外現人龍

長沙灣恆大‧睿峰周四(5日)公布首張價單，推售86伙，折實平均呎價22,309港元，若再扣除現金回贈優惠後，最細開放式戶入場費由537.84萬元起。

該盤位於區內的示範單位周五(6日)下午開始正式開放予公眾參觀，同步展開收票，售樓處外出現排隊參觀人龍，氣氛熱鬧。

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