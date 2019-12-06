新盤UPDATES：大額買賣不斷 新界洋房受捧
2019年12月06日 19:27
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各區大型新盤快將陸續開售，市場暫時以銷售貨尾為主，各區仍不斷錄得大額物業交投，當中新界區洋房備受追捧。
●The Carmel單日沽3座洋房
永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel周五(12月6日)以招標形式售出31、32及35號屋，全數實用面積均為1,716方呎，屬內園4房兩套間隔，配備獨立車庫，共涉金額8,684.1萬元。至於每戶成交價介乎2,848萬至2,956.1萬元，呎價16,597至17,226元。項目自10月中至今已沽出14伙洋房，套現金額近5億元。
●My Central重推單位賣貴近一成
長實集團(01113)上環My Central售出12樓F室，實用面積679方呎，成交價2,157.8萬元，呎價31,779元。成交紀錄冊顯示，該單位曾於2017年10月以1,964.5萬元售出，但於今年11月終止買賣，是次做價較舊價高出190多萬或約9.8%。
●海之戀‧愛炫美大單位逾2628萬元沽
荃灣海之戀‧愛炫美賣出5A座42樓B室，實用面積1,162方呎，售價逾2,628.21萬元，呎價22,618元。該單位原本於2018年5月以2,504.1萬元沽出，但於上月落實終止買賣合約，最新售價上升約5%。
●恆大‧睿峰開放示範單位 售樓處外現人龍
長沙灣恆大‧睿峰周四(5日)公布首張價單，推售86伙，折實平均呎價22,309港元，若再扣除現金回贈優惠後，最細開放式戶入場費由537.84萬元起。
該盤位於區內的示範單位周五(6日)下午開始正式開放予公眾參觀，同步展開收票，售樓處外出現排隊參觀人龍，氣氛熱鬧。
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