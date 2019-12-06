樓價UPDATES：馬鞍山薈晴連天台呎售逾2.1萬

特色戶供應罕有，逆市下仍錄得創高價個案，馬鞍山薈晴剛有天台單位成交呎價高逾2.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角柏傲山5座低層D室兩房戶，實用面積597方呎，向南面望山景，獲區外換樓人士以1,630萬元承接，實用呎價27,303元，做價及呎價為屋苑一年新低。上址為原業主於2014年買入作投資用途，是次轉售帳面獲利145萬元。

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九龍區

●將軍澳中心7座高層D室兩房戶，實用面積384方呎，獲同區上車買家以約726萬元購入，實用呎價18,906元，單位11年升值近兩倍。

●荔枝角美孚新邨8期百老滙街98號低層A室，實用面積699方呎，為三房一廁間隔，外望享城市街景，成交價840萬元，實用呎價12,017元。

●將軍澳居屋英明苑本月暫錄1宗買賣，易手單位為E座中低層8室，實用面積401方呎，屬兩房兩廳間隔，外望開揚景觀。上址開價540萬元，減價至505萬元於已補價自由市場易手，實用呎價約12,594元。原業主持貨3年多，賺價約68%。

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新界區

●薈晴A座頂層連天台特色戶，實用面積223方呎，為開放式間隔。原業主叫價500萬元，放盤約兩個月後，獲買家議價以470萬元承接，實用呎價21,076元為屋苑二手新指標。原業主於2016年以約382萬元入市，剛辣招期滿，帳面獲利約88萬元。屋苑現時約有55個放盤，叫價由400萬元起。

●上水蔚翠花園3座中層F室，實用面積716方呎，以三房包括套房間隔，望內街景。新買家原租住同區物業，見上址空間闊落，加上連裝修可即時入住，考慮不久即決定入市，議價後以798萬元成交，實用呎價11,145元，單位7年升值逾1.4倍。

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