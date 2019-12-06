【深度解構】香港經濟陷「日式危機」　年輕人擔子更重

香港社會動盪至今已持續半年，未見有平息迹象，除了嚴重打擊短期經濟，長遠更可能改變整體人口結構，致使勞動力不足加速惡化，拖低經濟生產力，在最悲情況下，就是複製日本「經濟迷失30年」！因此，若社會回復平靜，各界實有迫切推行具遠見的長遠人口及政策規劃，否則將淪為「慢性攬炒」。

【香港年輕人長遠陷困】

財經媒體彭博報道，香港年輕人不但是今次示威活動的主力，未來在社會的重擔更令人憂慮，主因是香港已踏入「人口老化」階段，勞動力人口將會步入衰退，致使愈年輕的人，肩負的擔子愈重。

包括香港中文大學教授Francis Lee所做的調查顯示，自今年6月社會動盪開始以來，參與示威的人主要是30歲以下、出身中產家庭，以及擁有大學學歷的年輕人。

從本文附上的圖(附圖一)可以看到，近半有參與反修列示威的人為29歲或以下的年輕人；近八成人擁有專上學歷；一半人是來自中產背景。

【為何年輕人很重要？】

目前香港人口近750萬，但介乎25至54歲的適齡勞動人口明顯已見頂，根據政府估計，若下降趨勢沒有變化，到了2047年，適齡勞動人口將下跌逾7%，而到了2066年更下降近14%。(附圖二)

這意味着在過去半年有份參與抗爭的年輕人及學生，在未來的勞動生涯之中，人均要付出更多生產力，才能保持香港經濟長期繁榮穩定。

【香港已「日本化」】

既然保持香港生產力十分重要，就要想辦法維持吸引力，讓「東方之珠」在全球發亮！不過，這並非易事。彭博亞洲經濟學家萬千(Qian Wan)表示，若根據聯合國數據，到了2030年，香港勞動人口結構變壞的趨勢會接近日本水平，比中國內地更嚴重。

回看過去幾十年，一直推動香港經濟增長的「人口紅利」正迅速減少，這給香港釋放生產力帶來更大挑戰。

【吸引力大不如前】

適齡勞動人口下降意味着香港只有兩條路：要麼自己增加生產力；要麼加大力度引入移民，才是維持經濟增長。因此，香港必須大力投資教育、技術，以及為適應未來趨勢而培養合適的勞動力。儘管社會動盪，也不能停止相關政策，但最近政府推出的政策，只着眼於緩解即時的經濟衰退，未有着墨長期結構問題，針對經濟「日本化」缺點的長遠措施嚴重不足。

再者，由於香港是全世界生活指數最昂貴的城市，在吸引海外高質素的人來港定居有一定難度，目前反過來更有本土精英「出走」危機。

從本文附上的圖(附圖三)顯示，相比2006年，2016年出生地在香港以外的人口明顯放緩，來自大中華地區(內地、澳門、台灣)的人穩定於230萬左右，反映香港對外來人口的吸引力下降。

【外來人口不足以推升生產力】

近年香港的新移民主要來自中國內地，但隨着中港矛盾激化，即使目前每日給予內地150個單程證名額，但未有被用盡，例如2018年全年來港的內地單程證人士約4.2萬人，過去兩年平均每天持單程證入境的內地居民分別為129人及116人。

再者，政府數據(附圖四)顯示，2014年至2018年來港的內地勞動力大部分僅是高中學歷；2018年通過優才計劃來港定居的人僅約1.5萬。這預示未來能幫助香港推升生產力的外來人口仍將不夠本地人口多，反映土生土長的香港年輕人前景更艱辛。

【要設法避開「日式危機」】

面對上述趨勢，正如之前所說，實需高瞻遠矚的政府推出長遠政策。事實上，目前歐美等先進經濟體都希望力求避免墮入「日本化」(Japanification)陷阱，即經濟低增長、低通脹、低利率的同時，更要面對人口老化及低生育率！連過往着重民族優越感的日本，近期也要「低頭」放寬移民，香港無疑更須積極優化。

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