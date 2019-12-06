全球經貿戰：好難估！最新又傳中美仍有分歧

外國傳媒報道，中美貿易談判仍曲折離奇，最新傳出雙方對中國購買美國農產品的議題仍有分歧。

報道指出，在過去幾天，美方關於貿易協議的態度變得不甚樂觀，因雙方仍對於中國應購買多少美國農產品有不同意見。美國總統特朗普曾要求中國在未來兩年內，每年進口400億至500億美元的美國農產品，大幅高於去年中國購買86億美元美國農產品的規模，亦較2018年開打貿易戰前，中國進口美國農產品規模的1倍以上。

再者，特朗普希望中國公開發表購買美國農產品的計劃，且不會改變。然而，中國不願作此承諾，因必須同時向其他國家進口，以分散來源。

此外，雙方對削減多少已加徵的關稅尚未達成共識。目前美方傾向暫緩加徵新一輪關稅，並不希望開始逐漸削減。美國會否削減對中國關稅，將取決於中國購買美國農產品的規模及兌現承諾的確定性。

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