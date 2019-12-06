內地定調！明年經濟要保持合理　確保不發生系統性金融風險

內地傳媒報道，中國領導人於周五(12月6日)召開中共中央政治局會議分析研究2020年經濟工作，提出確保明年不發生系統性金融風險，保持經濟運行在合理區間。媒體引述會議公告說：「國內外風險挑戰明顯上升。」

會議指出，當前和今後一個時期，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變，並指出存在外部壓力。

會議又指，明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標。做好明年經濟工作，要緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線、以改革開放為動力，推動高質量發展，加快建設現代化經濟體系，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間。

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