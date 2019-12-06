靠直覺投資的孫正義 原本可在阿里賺更多

對話是在東京大學進行的，外國媒體報道，孫正義透露當初投資阿里的決定是出於直覺。他指更感覺到自己和馬雲是同一種動物，「我們倆都有點瘋狂」。

馬雲則表示，孫正義最初試圖在阿里巴巴投資5,000萬美元，但他拒絕了，因為這筆金額太大了。

2000年軟銀向阿里巴巴投資2,000萬美元，目前仍持有該公司26%的股份，這些股份現在的價值超過了軟銀的市值。換言之，若當時阿里接受了5,000萬美元的投資，現在的回報會更可觀。

馬雲稱孫正義是「在投資方面可能是世界上膽子最大的人。孫正義回應到：「膽子太大了，有時候這讓我損失了很多錢。」

馬雲已於今年9月從阿里巴巴董事局主席職位上退休，而孫正義則繼續掌控他的投資帝國，早前他完成對WeWork數十億美元救助。

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