【地產專題】按保措施失效　十大屋苑8個樓價高位回落

政府放寬按保後引發的樓價升幅，已差不多全部蒸發。代理行一份二手樓價指數最新報179.88點，較11月初回落1.2%。十大屋苑中8個樓價從期間高位滑落，當中茶果嶺麗港城及東涌映灣園跌7.9%及6.4%最多，呎價已返回措施推出前水平。

中原城市領先指數(CCL)在5周前結束連跌10周的頹勢，反映放寬按保成功令樓市止跌；但好景不常，該指數其後反覆回落，反映日趨激烈的社會衝突對樓價構成負面影響。CCL最新按周回落0.82%，近五個星期出現三升兩跌局面，並漸漸回到止跌前的低位179.01點，反映樓價不單欠缺上升的動力，更有下行的壓力。

政府公布施政報告後，該指數於11月上旬一度升至182.1點高位，但面對社會亂局等問題，已慢慢蒸發短暫的升勢。連同CCL最新公布的八大樓價指數全部都下跌。

當中大型屋苑、中小型及大型單位三大指數，按周出現0.78至1.01%跌幅。而四個主要地區亦全線報跌，調幅約0.04至1.29%。

期間十大二手屋苑表現普遍失色，麗港城平均實用調整呎價顯著滑落至13,689元。中原洪金興表示，該屋苑過去三天買賣停頓，其實放盤業主一般都願意傾價，問題是買家入市意欲疲弱，近日睇樓量也不多。

緊接跌幅較大均為新界屋苑，上述映灣園呎價跌至10,631元，而天水圍嘉湖山莊及沙田第一城，樓價分別從11月上旬高位回落5.7%及5.3%，最新調整呎價報10,163及17,175元。

事實上，該批指標物業近日成交價不如理想。沙田第一城兩房價險守「五球」，美聯黃錦瀚表示，屋苑41座低層E室，實用面積284方呎，以502.8萬元易手，呎價17,704元。售價為九月後最低，而同座一個層數更低的E室，今年5月亦以530萬元成交，；剛易手個案跌價約5.1%。

至於鰂魚涌太古城再有兩房售價低於千萬元，美聯吳肇基表示，唐宮閣中層A室，實用面積489方呎，開價1,080萬元，放盤4日減價87萬元，即以993萬元沽出，呎價20,307元。

此外，樓市前景未明，有業主止賺離場。中原潘振邦指出，西半山盈峰一號中層B室，實用面積568方呎，兩房間隔，成交價1,100萬元，呎價19,366元。原業主2015年4月以1,040萬元買入單位，至今帳面獲利60萬元，升值僅5.8%。

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