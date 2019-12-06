美上月非農職位增長勝預期 失業率半世紀低
2019年12月06日 21:35
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(美聯社圖片)
美11月非農業職位增長26.6萬個，遠多過10月經修訂後的15.6萬個以及市場預期的18萬個，期內失業率下跌0.1個百分點至3.5%，與1969年以來低位看齊，市場原預期維持3.6%。至於平均時薪按年升3.1%，高於市場預期的3%。換言之，3大指標皆勝預期，同時預示通脹升溫。
隨着通用汽車(GM)10月罷工的工人重返工作崗位，令11月就業情況出現大幅反彈。由於罷工，10月汽車製造業的就業人數減少了4萬多人。目前美國失業率已連續20個月保持在低於4%水平，為1960年代以來持續時間最長的一次。
市場預期，就算就業數據亮麗，也不會令聯儲局加息機會升溫，因聯儲局主席鮑威爾11月暗示，在通脹遠超2%目標水平前，當局極有可能在一段時間維持利率不變。
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