油價飆2%！油組及俄羅斯同意每日額外減產50萬桶
2019年12月06日 21:59
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，石油輸出國組織(OPEC)連同俄羅斯正式達成協議，同意每日再額外減產50萬桶，直至2020年3月，連同目前減產數量，即合共每日減產170萬桶，遠高於市場預期。
他們將於2020年3月5至6日再舉行會議。
目前布蘭特期油報每桶64.67美元，升2.02%；紐約期油報每桶59.6美元，升2%。
【21:59】外國傳媒引述消息人士報道，沙特阿拉伯和俄羅斯就減產配額達成一致共識。沙特將減產16萬桶/日，俄羅斯7萬桶/日，伊拉克5萬桶/日，尼日利亞2.1萬桶/日，阿聯酋6萬桶/日，安哥拉毋須新增減產，科威特5.5萬桶/日，阿爾及利亞1.2萬桶/日，阿曼0.9萬桶/日。
據測算，石油輸出國組織(OPEC)及盟友的新增減產規模應為49.6萬桶/日。消息人士透露，會議似乎很快結束，聯合新聞發布會將在不久之後舉行。
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