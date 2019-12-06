夜市UPDATES：3M帶領道指飆280點　油價受壓

美國就業數據遠勝預期，加上未見貿易不利消息，道指升幅擴至280點，目前報27,957點，升279點或1.01%；標指報3,142點，升24點或0.80%；納指報8,646點，升75點或0.89%。港股期指夜市隨美股上揚，現報26,578點，升75點，高水80點。

個股方面，3M公司及陶氏化工領漲道指，分別升逾3%及近2%。

美11月非農業職位增長26.6萬個，遠多過10月經修訂後的15.6萬個以及市場預期的18萬個，這可能使到聯儲局從鴿派轉向中性的政策立場。

非農數據公布後，聯邦基金利率期貨暗示，市場預計美聯儲在12月會議上維穩的概率為97%。美元指數現報97.61，升0.21%。不過值得留意的是，本周公布的美國初次申請失業金人數達到22.8萬，是5月以來最高水平。

歐洲方面，英國首相約翰遜在距離大選還有一周之際公布了他的任職頭100天計劃，包括制定預算報告，1月31日前完成脫歐等。受到美國經濟數帶動，英股升1.26%；德股升0.88%；法股升1.13%。

石油輸出國組織及盟友(OPEC+)同意額外減產每日50萬桶，國際油價反而受壓，紐油目前報每桶58.06美元，跌0.63%；布油跌0.24%至每桶63.24美元。

【22:30】美國上月就業數據強勁，加上中美貿易談判似有曙光，美股開市早段上揚。道指升241點，至27,919點；納指升69點，至8,640點；標指升22點，至3,140點。港股夜期報26,605點，升102點，高水107點。

美國公布11月非農業職位增長26.6萬個，遠多過10月經修訂後的15.6萬個以及市場預期的18萬個，期內失業率下跌0.1個百分點至3.5%，與1969年以來低位看齊，市場原預期維持3.6%。至於平均時薪按年升3.1%，高於市場預期的3%。換言之，3大指標皆勝預期，同時預示通脹升溫。

不過，市場預期，就算就業數據亮麗，也不會令聯儲局加息機會升溫，因聯儲局主席鮑威爾11月暗示，在通脹遠超2%目標水平前，當局極有可能在一段時間維持利率不變。

目前聯邦基金利率期貨顯示，市場料聯儲局今年12月議息會議，有97%機會維持利率不變，最快可能要到2020年9月才減息，但機會亦僅53.5%。

美國總統特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「股市升到創紀錄。單是今年，道指漲18.65%，標指升24.36%，納指飆29.17%。呢啲先至係經濟，蠢材。」

美國前副總統拜登在接受媒體訪問時，則批評特朗普不應該給予聯儲局壓力，要認定當局的獨立性，又指特朗普濫用權力是重大錯誤。拜登亦警告，美國似乎正邁向衰退，即使沒有，也是經濟顯著放緩。

中美貿易談判方面似有曙光！內地傳媒報道，中國國務院關稅稅則委員會辦公室表示，根據中國國內需要，中國企業可自主透過市場採購來自美國一定數量的農產品。

委員會指出，正依照相關企業的申請，進行部分大豆、豬肉等商品關稅減免作業，對減免範圍內商品，將不加徵中國針對美國301條款所因應的反制關稅措施。對減免範圍內的商品採購，中國企業自主商談、自行進口、自負盈虧。

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