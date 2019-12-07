東方日報B1：港金融難撈　馬國背景證券行結束本地業務

港股表現持續不濟，不僅本地中小型券商經營環境惡劣，外資亦看淡香港證券業前景！馬來西亞背景的興業金融(香港)宣布結束在港業務，原因是香港證券經紀業務的經營環境挑戰增加，並且錄得虧損，因此集團希望重新分配資源，未來將集中發展包括新加坡及印尼等其他東盟市場。

興業金融在港提供證券、期貨、融資、財務、資產管理等業務，為興業投資銀行的全資附屬機構，而最終控股公司是在馬來西亞上市的興業銀行。

本報記者昨日前往興業金融位於中環環球大廈的總部，該公司發言人接受訪問時表示，預期整個業務結束程序於明年第二季完成。

發言人又稱，集團觀察香港業務已有兩至三年，加上香港證券經紀業務面對的競爭加劇，考慮到香港業務已虧損多時，故集團希望重新分配資源，集中發展其他東南亞市場，公司正逐步通知客戶。

立法會議員張華峰表示，興業金融在港不算很活躍，但與一般中小型證券行不同，該公司是銀行附屬機構，財政實力強，現時要結束香港業務，反映其極不看好香港前景，尤其是香港社會動盪已持續半年，依然未有解決迹象，除本地投資者持觀望態度之外，海外投資者的信心更受影響。

他又說，相信在前景不明朗下，很多證券行都會暫時停止香港的業務，預期明年初會有更多證券行退出市場，特別是本地證券行。

另外，投資者學會主席譚紹興表示，興業金融在港一向比較低調，反而近期有個別中資背景證券行非常進取，不惜「燒銀紙」搶生意，同時有美資證券行最近推出「一站式」服務，只要開戶就可在全球很多市場中投資，搶去不少散戶生意，形成市場競爭環境非常劇烈。

根據資料顯示，港交所由年初至今已經合共接獲廿二家證券行，在交易所停止營業的通知，數目為近十年新高。雖然這未必等如證券行會結業或清盤，但過去一年已經有七家證券行將牌照交回證監會，數目較上年度顯著增加。

面對證券行經營環境愈趨嚴峻，雖然證監會日前宣布豁免下年度牌費，但業界直指幫助不大。

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