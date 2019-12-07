陳茂波：港聯繫匯率毋須外國同意

美國通過《香港人權與民主法案》，為香港政治經濟前景添更大變數，商界擔心聯繫匯率制度不保。財政司司長陳茂波周五(6日)表示，本港於過去一段時間經歷前所未有的動盪，形象和各行業生意備受影響，加上國際經貿關係起伏不定，導致經濟前景陰霾密布。但他強調會保持聯繫匯率制度，相關事宜屬本港內部事務，毋須外國政府同意。陳又批評，有人要求其他國家制裁香港，是出賣港人利益，損害國家尊嚴，推動個人主張，憂慮會危害市民生活。

立法會工商事務、經濟發展事務、財經事務、資訊科技及廣播事務委員會周五早上舉行聯席會議，討論近日社會事件及外圍環境變化對香港經濟的影響。議員胡志偉認為，政府的「不作為」正是導致動亂的根源，縱容警隊鎮壓示威者，直斥政府出賣港人，反問陳如何恢復市民對政府的信心。

金融服務界議員張華峰指出，市況不明朗，加上經濟轉差，將會出現嚴重財政赤字，政府有否預計風波何時結束。工業界議員吳永嘉表示，美國通過《香港人權與民主法案》後，業界會擔心影響港商出口美國的商業活動，詢問政府評估美方限制港元和美元結算的可能性有多高，以及香港如何保持聯繫匯率跟美元掛鈎。

陳茂波重申，港府立場清晰，反對《香港人權與民主法案》通過，認為完全沒有必要，強調政府在《基本法》下的憲制責任是保障人權和自由，港人相關權利應受法律充分保障。陳又稱，法案對香港的實際影響，將視乎美國行政當局稍後採取甚麼態度及具體措施，以及香港社會事件日後發展等。

至於港元及美元掛鈎，陳茂波強調這是屬特區政府內部事務，不需要外國政府同意，港元跟美元掛鈎在過去三十六年來，對香港經濟發展及金融穩定發揮非常關鍵的作用，亦行之有效，政府無意檢視港元及美元制度，認為持續進行是好事。陳又稱，不接受有關警方鎮壓示威者的說法，認為是不符合事實，當社會恢復平靜，市民能安全出行、工商百業恢復正常營運，才可讓經濟重回正軌。

有關美方限制港元和美元結算，陳指只是針對個別機構，而且實行結算的銀行眾多，當中美資或國際銀行所佔的份額較大，又指美國為了自身利益，不會輕易限制港元跟美元結算。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，港元及美元掛鈎是根據貨幣發行局的制度而訂，令港元與美元匯率維持於一美元兌七點八港元，強調港元與美元掛鈎是毋須得到美國政府同意；至於美國通過《香港人權與民主法案》最多只會令到來港投資者的數目減少，但聯繫匯率不會受到影響，仍然會維持現有水平。

莊又舉例指，二○○八年金融海嘯，香港經濟情況並非太差，但香港就因聯繫匯率而受美國拖累，令資產、樓價等受到影響，惟他認為聯繫匯率依然行之有效，因為美元作為世界主要貨幣，而外間對美元有信心，能夠吸引到各地資金來港，直言只要香港一日想做國際金融中心，而美國仍為全球最大經濟體國家，與美元掛鈎仍有好處。

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