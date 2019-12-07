美股收市：就業數據強勁　道指升337點

美國就業數據強勁，刺激華爾街股市3大指數周五上漲。道指收報28,015點，升337點或1.22%；標指收報3,145點，升28點或0.91%；納指收報8,656點，升85點或1%。

全周計，道指、標指、納指分別累計下跌0.13%、上升0.16%、下跌0.1%。

個股方面，3M公司及陶氏化工領漲道指，周五分別升4.32%及2.58%。蘋果公司創新高，收報270.71美元，升1.93%。

美國公布11月非農業職位增長26.6萬個，遠多過10月經修訂後的15.6萬個以及市場預期的18萬個，期內失業率下跌0.1個百分點至3.5%，與1969年以來低位看齊，市場原預期維持3.6%。至於平均時薪按年升3.1%，高於市場預期的3%。換言之，3大指標皆勝預期，同時預示通脹升溫。

不過，市場預期，就算就業數據亮麗，也不會令聯儲局加息機會升溫，因聯儲局主席鮑威爾11月暗示，在通脹遠超2%目標水平前，當局極有可能在一段時間維持利率不變。

目前聯邦基金利率期貨顯示，市場料聯儲局今年12月議息會議，有97%機會維持利率不變，最快可能要到2020年9月才減息，但機會亦僅53.5%。

另一方面，中美貿易談判方面似有曙光！內地傳媒報道，中國國務院關稅稅則委員會辦公室表示，根據中國國內需要，中國企業可自主透過市場採購來自美國一定數量的農產品。

委員會指出，正依照相關企業的申請，進行部分大豆、豬肉等商品關稅減免作業，對減免範圍內商品，將不加徵中國針對美國301條款所因應的反制關稅措施。對減免範圍內的商品採購，中國企業自主商談、自行進口、自負盈虧。

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