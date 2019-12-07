1周10大驚奇：一幅圖力證全球股市末日將至？

2019年僅餘20多天，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場會「升到你唔信」，升浪更由元旦後就開始，途中異象有準繩，亦有失準，但整體是多數時間正確，絕無事後孔明，足證「聽專家講不如睇埋異象」，不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考。

異象原本預期12月要小心，惟11月16日開始，已警告再次看淡，目前維持預測，投資者宜小心至上。

【1、美股或已「終極一升」 磨多一陣後大鑊】

回看任何股市「牛市」，最後一刻必然是充滿亢奮，並於極速時間內創下可觀升幅，往往被稱為「虛耗性上升」或「終極一升」。今年由8月中直至11月底，雖然港股乏善足陳，但美國道指卻節節上升，在74個交易日內累漲10.5%，又將一切負面新聞拋諸腦後，完全符合「終極一升」的條件！

根據量化分析研究機構Ned Davis Research本周提供資料顯示，自1901年起，道指「終極一升」的中位數是13.4%，長度中位數是61個交易日。若是如此，加上目前美股估值高昂，實有「牛市」已見頂之虞。

該機構指出，對上一次出現差不多情景是1999年10月15日至2000年1月14日，當時道指在64個交易日內累升17%，惟接下來數年反覆尋底；另一例子是2007年8月16日至10月9日，當時道指38個交易日內累漲10.3%，接下來一整年尋底，2008年10月更因雷曼爆煲而觸發金融海嘯。(附圖一)

換言之，若今次再跟往績，美股可能會在高於拉鋸，然後就正式展開特大跌浪！

【2、美股末日將至？他們也呼籲立即「打防守」】

若果美股末日將至，全球也不會好過！有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)本周就大膽預測，表示下次經濟衰退來臨的時候，股市不但會崩潰，而且數年內都不會復原，即較2008年更慘！因此，他建議投資者應立刻採取防守策略，以應對市場變天。

他認為，美股跑贏全球其他地區的格局已結束，雖然聯儲局已盡一切努力避免衰退，但衰退仍會到來。

回顧岡拉克於2007年及2008年成功採取防守策略，並於2009年由守轉攻，結果在債市大賺，贏得「新債王」稱號。他亦是少數能避過2007年次按浩劫的投資者，在2007年6月已表示，次按是一場徹底災難，只會愈來愈嚴重。雖然股市直到2007年10月才見頂，錯過了「終極一升」，但最終被證明除笨有精。

他本周警告，下次危機將比次按更嚴重，導火線是「企業債」，企業債券市場可能已被高估，很像2006年次按，因現時有高達1/3企業債應被歸類為「垃圾債」，但仍順利在市場融資，很多人不了解隱藏的風險。

另外，有「大宗商品之王」稱號、成功預測2008年前商品價格大跌的明星交易員Dennis Gartman亦指出，投資者必須盡快套現，減低參與股市程度，持有現金比重最好超過六成。他個人甚至會伺機反手沽空，主因是貿易戰的風險絕不是想像中那麼簡單。

他上周停止經營長達30年之久的「The Gartman Letter」每日新聞通訊，原因是年紀老了，難以每時每刻緊貼市場，給投資者留下的贈言就是「沽貨」！

【3、全球債務太驚人 男女老少人均欠25萬】

事實上，全球債務確實高得驚人！從中國的殭屍公司、美國嚴重的學生帳單、澳洲的按揭貸款居高不下，阿根廷又一次的違約恐慌等，過去十年，在寬鬆貨幣政策下，全球政府、企業和家庭的債務總規模已創下超過250萬億美元的歷史紀錄，幾乎是全球國內生產總值(GDP)的3倍，相當地球上男女老少每人欠債3.25萬美元左右(約25萬港元)。

這些都是金融危機過後，政策制訂者通過舉債，保持全球經濟穩定的「後遺症」。此後在多年來的低利率水平下，對多數人而言，債務負擔仍然可控，故債務「大山」愈砌愈高。可惜的是，隨着經濟增長愈趨放慢，如今全球各地政策制訂者的救市方案仍有一個共通點：還需借更多債。

這樣問題就更大了！在主權層面上，阿根廷新任政府稱，要與國際貨幣基金組織(IMF)重新談判創紀錄的560億美元信用額度，令人想起該國在2001年時經濟崩潰和債務違約時的情形。土耳其、南非和其他國家也存在這種恐慌。

公司債務方面，即使在美國經濟創紀錄擴張的情況下，僅美國的公司就佔了今年公司違約總數的七成。而在中國，據標普預計，在岸市場的違約企業有可能在明年達到創紀錄水平。

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)認為，在發達經濟體中，殭屍公司佔非金融上市公司的比例已升至6%左右，創下數十年最高水平。殭屍公司一般長期無法通過營運利潤償還債務成本，且增長前景平淡。

家庭方面，澳洲和南韓的家庭負債最高。

而下一代主人翁也逃不出債務負擔。美國學生當前欠債1.5萬億美元，為還債處於苦苦掙扎的境地。

【4、花旗去年底力排眾議叫買股！如今嗌忍手】

上文講述了美股有可能已見頂，港股明年又如何？答案可能是恒指以點數計，會繼續低於道指！

去年底呼籲狂買股票的花旗集團全球策略團隊本周表示，現在不是看漲亞洲的時候，僅估計MSCI亞洲(除日本外)指數明年將僅上漲3%，主因是2020年企業收入將僅增長3%，顯著低於市場普遍預期的14%。該行表示，雖然即將進入新年，股市可能表現積極，但或許要等到下次跌市後，才是更積極買股的時機。

值得留意的是，花旗於去年12月市況低迷時，建議投資者逢低買入全球股票，結果MSCI全球指數今年上漲了20%。

事實上，花旗目前的言論仍屬較少數，另一些大行，例如摩根大通和瑞銀均預計，到2020年底，亞洲(除日本外)指數將升大約8%。雖然高盛和摩根士丹利都看好南韓，預計該國經濟會出現周期復甦，但花旗卻給予「減持」評級，原因是貿易放緩損害了南韓企業收入增長。

【5、全球大戶調查：近半憂2020年出現大冧市】

事實上，全球大戶都傾向謹慎！法國金融公司Natixis Investment Managers本周發表報告，訪問了全球500間機構投資者，包括企業退休基金、公共或政府退休基金、保險公司、主權資產基金等，有回應的受訪「大戶」管理資產達15萬億美元(約117萬億港元)，當中83%估計，未來5年會出現全球金融危機。其中，90%大戶關注公共債務創新高，將影響他們在2020年的投資策略。

除了看淡未來5年，他們也看淡2020年！48%受訪者表示，擔心股市明年會大調整；相比之下，2018年底時，僅41%受訪者擔心2019年會有大冧市。這些大戶指，未來12個月會留意的趨勢，包括市場波動、回報率降至歷史新低的情況持續、外國對選舉的干預等，當中亞洲區更首要留意信貸緊縮問題。

由於市場前景暗淡，75%大戶偏好主動型投資管理，即自己揀股；71%大戶(當中六成來自亞洲)認為，散戶不理解被動型投資的風險(即買入指數基金等)，高估了其安全性。

【6、中美貿談會否「反枱」？異象預言不會！】

講起股市，今年12月確實不尋常，因12月15日是美國原定再加徵中國貨品關稅的日子，意味着中美雙方在當日之前必須取得突破，否則全球股市難免大幅波動。

可幸的是，若根據往績，或預示中美不會「反枱」。專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會在2016年當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，12月是一年之中表現最好的月份，標指平均上漲1.6%，上升機會亦達到76%。

再者，若一年開首的1月及2月，股市「埋單」都是升市的話，預示股市整年都升。2019年1月及2月也是升市，全年「埋單」上升可謂沒有懸念之餘，12月也可能再升，原因是由1928年起，若股市到了感恩節(今年是11月28日)前是累升20%或以上的話，由感恩節後的「黑色星期五」至翌年元旦期間，股市平均再升1.8%。

目前道指在11月28日感恩節前收報28,164點，仍高於周五(12月6日)收市。換言之，若往績可參考的話，市場不用太擔心中美貿易談判會破裂。

【7、特朗普突玩「即興」 搞到股市暈陀陀】

講起中美貿易戰，本周最驚奇的是，金融市場被它牽着走，可以一日上，一日落，甚至「被點穴」，轉變之快根本無人能測。不過，相信市場也漸漸適應特朗普的交易手法。

特朗普於2013年11月在社交媒體Twitter提到，他在《交易的藝術》(The Art of the Deal)一書中寫過一句話：「做交易時，看上去急不及待可能是最糟糕的做法。」

他周二稱，覺得等到2020年11月大選後，再跟中國簽協議的主意不錯，股市隨即下挫，因12月15日是新關稅的生效日期。唯一天後，周三再有消息指，雙方仍有意達成第一階段貿易協議，美方依然對未來一、兩周內取得突破抱有希望，股市應聲反彈。

特朗普周四又說：「我們必須拭目以待，目前雙方向前推進，正進行非常重要討論。12月15日可能會發生一些事情，但與中國進行了很好的討論。」

事實上，特朗普「即興」時有發生，以下是一些「擺姿態」的例證：

今年9月20日，他說：「我要的不是部分協議，而是想與中國就貿易問題達成全面協議」。結果三周後，他宣布雙方已達成了「實質性的第一階段協議」。

今年2月20日，他稱，如果美國與歐盟的談判未能達成新的貿易協議，將對歐盟汽車加徵關稅。結果到目前也未有決定。

他在2018年9月時稱，干脆完全終止北美自由貿易協定(NAFTA)，但截至目前為上，這種威脅從未真正兌現。

他於2018年8月表示，世界貿易組織(WTO)應好自為之，否則美國將退出。結果又未實現。

【8、短線投資注意！北韓話準備好「聖誕禮物」】

講起特朗普，金融市場縱使捱過12月15日，之後又有新威脅！事緣本周有報道指，特朗普恢復對北韓領袖金正恩「火箭人」的綽號，反映雙方緊張局面又重燃。

北韓表示，若美國未能在今年底前，滿足北韓的核談判讓步要求，將為美國準備一份「聖誕禮物」。幾個小時後，特朗普再次使用「火箭人」」來形容金正恩。金正恩最近多次警告，稱他可能會採取與美國關係的「新路徑」，同時恢復彈道飛彈發射。

特朗普周二說：「他(金正恩)絕對喜歡發射火箭升空，不是嗎？這就是我為甚麼稱他為『火箭人』的原因。我們擁有有史以來最強大的軍事力量，而且我們是迄今為止世界上最強大的國家。希望我們不必使用它，但如果需要，我們將使用它。倘迫不得已，我們會做的。」

值得留意的是，倘金正恩有任何政策改變，都可能會在北韓領導人一年一度的新年致辭中提出。北韓勞動黨宣布，本月晚些時候在平壤召開會議，將「根據北韓革命發展和國內外形勢變化的需要，討論和決定關鍵問題」。

【9、長線投資注意！氣候災害威脅愈見嚴重】

講完12月潛在事件，一些長遠威脅亦不容輕視！慈善機構樂施會本周發表報告顯示，過去10年，氣候災害每年迫使約2,000萬人離開家園，相當於每2秒，就有1人被迫遷。

其中，因洪水、氣旋，以及野火造成的流離失所，是火山爆發和地震的7倍，也是戰爭的3倍，發展中國家例如印度，被氣候影響的程度高於發達國4倍以上；80%被迫遷的人住在亞洲。

另外，海島型發展中國家，例如古巴、多明尼加，以及圖瓦盧，受影響特別嚴重。2008年至2018年間，因極端天氣而被迫遷比率最高的10個國家，有7個是這類國家。

事實上，氣候轉變已成為經濟重要隱患。聯合國秘書長古特雷斯在11月初表示，氣候變遷帶來的變化比預期快很多，估計2050年全球至少3億人口會被海水淹沒，其中70%位於亞洲。因此，他呼籲國際必須介入，其中一種方式就是減少使用燃煤發電，有助減慢全球氣溫上升。他主張由2020年開始，就不應再建造燃煤發電廠，但仍有多數亞洲國家，在2020年後有建造新燃煤發電廠的計劃。

經濟學人智庫於11月亦估計，全球經濟增速在2050年，將因氣候變遷而下降3%，其中，北美和美國約萎縮1.1%；西歐下降1.7%；亞太地區跌2.6%；非洲大陸更會大幅萎縮4.7%。

【10、中線投資注意！食品漲價已令印度不能減息】

除了氣候，糧食亦開始乍現危機！大型投資銀行之一野村發表報告預警，全球糧食價格上漲，恐導致巨大的人道危機，世界超過一半人口將很容易受到相關挑戰。

報告指出，雖然全球最容易受到糧食價格急升威脅的國家，只佔全球小數，但加起來的人口就佔據全球大多數。縱使糧食價格上漲不會導致經濟衰退，但將會帶來全球廣泛地區、大面積的人道危機。

該行估計，全球50個最高危的國家僅佔全球經濟總值約26.1%，但佔世界人口59.1%。在這些國家中，除4個國家外，其他所有國家都是發展中經濟體，並集中在非洲、中東，以及亞洲，人均收入偏低，而家庭對糧食的消耗佔高比例，亦是糧食淨進口國。最高危的首5位按次序是利比亞、塔吉克斯坦、黑山共和國、敍利亞，以及阿爾及利亞。

上述國家的人民，其共通點是收入大部分是用來購買糧食、居住，以及其他必需品。一旦糧食價格飆升，將直接對他們的生活質素帶來負面影響。舉例來說，利比亞是淨食物進口國，涉及金額佔其國內生產總值(GDP)達9.1%；相比之下，新西蘭是最不受糧食影響的國家，因該國是淨食物出口國，金額佔GDP高達9.5%。

更甚的是，利比亞有22%家庭本身就從事農業，意味着他們不能「自給自足」，進口糧食的需求反而上升。

野村警告，隨着氣候轉變、高油價，以及貨幣兌美元貶值，也會導致糧食價格提升，造成社會動盪。令人憂心的是，劣勢似乎有增無減。

值得留意的是，印度本周因食品漲價問題而沒有減息挽救經濟，令全球市場大跌眼鏡，不但反映全球極低息環境起了微妙變化，更隱含新興市場危機，投資者宜多加關注。

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