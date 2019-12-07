嘉峯匯開售：今推228伙 代理指有買家斥近2千萬購2伙
2019年12月07日 10:50
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嘉峯匯推售228伙，現場人頭湧湧。
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯今日(7日)開售228伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，公司買家出席率80%，其中九龍客佔60%，港島客30%，餘下10%來自新界客區。
他指出，有兩組買家有意斥資1,400至1,500萬港元購買兩伙作收租；最新錄得有一組買家斥資近2,000萬元(以即供價計算)買入一房及兩房戶各1間。
陳認為，項目細單位受歡迎，尤其是可承造高成數按揭的1,000萬元以下單位，相信可以沽清，而全日料可沽出70%至80%可售單位。
對於12月市況預測，陳表示，樓市氣氛好轉，多個新盤排隊登場，居屋明日(8日)揀樓，籌尾買家或會轉投私樓中小型單位，預期本月一手成交量可達1,500至1,800宗，全年有機會破2萬宗，破銷監例後新紀錄。二手方面，月內交投繼續價跌量升，預料樓價會繼續下跌1%至2%，抵銷上半年部分升幅，全年升幅最終有機會微升1%至2%。
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