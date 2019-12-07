嘉峯匯開售：代理指用家佔比70%
2019年12月07日 12:08
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嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯周六(7日)推售228伙，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，新盤市場升溫，刺激市場大批購買力釋放，該行客人出席率約70%。以九龍區客戶佔比較高，佔約50%，新界區佔約30%，另港島區佔約20%。至於用家及投資者比例，用家佔比高達約70%，餘下約30%為投資客。
他指出，以該盤A組計，其公司錄得多組大手客捧場，包括有大手買家擬一口氣購入2伙兩房戶，共涉資約2,000萬港元，料作為投資自住用途。
多個新盤湧現，布預期，12月一手交投量有機會達約1,200至1,300宗水平，與11月相若；料二手約3,000至3,100宗水平，按月回落，主因除本地社會衝突外，亦受傳統聖誕節日氣氛影響。
總結今年一手表現，他預期，全年可達約2.2萬宗水平，將破逾10年來新高，屬一手豐收年。二手方面，料按年出現回落，但相信回落幅度不大。展望未來，若中美貿易戰及本地社會衝突轉趨緩和，明年首季樓價在剛性需求下會有支持，料平穩發展。
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