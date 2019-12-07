深交所：股票期權試點交易規則需滿足5大條件

深圳證券交易所發布有關《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》，就股票期權(以下簡稱期權)試點初期收費如下：1)期權交易經手費為每張1.3元人民幣；2)暫免收取賣出開倉交易(含備兌開倉)的相應交易經手費。期權經營機構可以參照通知規定，對客戶賣出開倉交易暫免收取相應交易佣金；3)暫免收取期權業務相關的交易單元流量費。

上述《通知》即日施行，而深交所可根據期權試點開展情況，調整相關費用的收取。

深交所亦發布股票期權試點交易規則，明確股票被選擇作為合約標的應滿足5大條件，包括：1)屬於深交所公布的融資融券標的證券；2)上市時間不少於6個月；3)最近6個月的日均波動幅度不超過基准指數日均波動幅度的3倍；4)最近6個月的日均持股帳戶數不低於4,000戶；以及5)深交所規定的其他條件。

深交所負責人稱，股票期權業務規則及指南公布後，將正式啟動期權經營機構交易權限開通、結算參與人帳戶開立，以及投資者開戶等工作，並公布造市商名單，希望期權經營機構繼續做好准備工作，規範有序組織投資者開戶，參與全網測試，積極開展投資者教育與培訓工作；下一步，深交所將按照中國證監會統一部署，做好各項業務和技術準備，確保深市股票期權平穩推出，促進資本市場健康發展，提升服務實體經濟能力。

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