二手成交：浪澄灣減價5%售　長情業主割愛沽海峰園

中美貿談時好時壞，加上香港經濟疲弱，又臨近年尾，均拖低買家入市意欲，二手樓市減價成交持續出現。

利嘉閣地產柏景灣分行高級聯席董事蔡詠詩指出，奧運站浪澄灣6座中高層E室兩房戶，實用面積約551方呎，望開揚景觀，由叫價1,150萬元，減至1,085萬元沽出，減幅約5.6%，折合實用面積呎價約19,691元。

據悉，單位由業主於2016年8月以約750萬元購入，剛鬆綁SSD，現轉手帳面獲利約335萬元或約45%。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行分區營業經理胡耀祖表示，曉峰灣畔4座中層F室沽出，實用面積482方呎，套三房間隔，開價約718萬元，議價後，由用家以705萬元承接，實用平均呎價14,627元。

胡指，原業主於2016年以490萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約215萬元或約43.9%。

利嘉閣地產青衣首席聯席市務董事彭錦添稱，錄得灝景灣本月首宗二手成交，單位為9座中層E室，實用面積約684方呎，為三房一套間隔，望內園景觀。單位早於8月時以1,350萬港元放售，及後累減245萬元或約18%，終以1,105萬元易手，折合實用面積呎價約16,155元。

據悉，原業主於2000年7月以323.1萬元購入該單位，持貨19年現轉手帳面獲利約781.9萬元，物業升值逾2.4倍。另該屋苑現有約25個單位放售，叫價由830萬元起。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角海峰園南峰閣高層D室以1,200萬元賣出，實用面積647方呎，兩房間隔，座向東南望樓景，實用面積呎價18,547元。

據了解，原業主早於1996年12月購入上址，當時作價僅95萬元，持貨23年至今沽售，帳面大幅獲利1,105萬元離場，單位期內升值11.6倍。

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