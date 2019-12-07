傳iPhone SE2將命名為iPhone 9　入門價3千有找

蘋果公司(Apple Inc.)明年首季推出平價版的iPhone SE2差不多已是「公開的秘密」，不過，日本博客網站Mac Otakara最近引述知情人士指，iPhone SE2到公布時很可能會被命名iPhone 9，正式納入家族之內，而不再被視為特殊型號「SE(Special Edition)」。

事實上，在前年的新iPhone發布時，分別有iPhone 8及十周年版的iPhone X，去年則是發布改良版iPhone XS系列，到今年則是iPhone 11；不知不覺間，iPhone 9這個型號就被抹去了。如果明年的平價機型稱為iPhone 9，則暗示了它並非早年的iPhone SE的後繼機，而是iPhone 8的延續。

此外，消息又再確認，這款新機外型及尺寸與現時的iPhone 8相若，用上4.7吋屏幕、設有Home鍵及Touch ID功能；但由於是低價機型，故將不會有5G版本。

內地傳媒日前報道，這款低價機型本月開始已在供應鏈中備貨，預計將於明年第一季發表，入門價將低於3,000元人民幣；而有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤，預測這款新機明年的出貨量達2,000萬部，樂觀情況下更可達3,000萬部。

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