全球經貿戰：累計逾200家中國企業遭美制裁
2019年12月07日 21:14
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中美兩國爆發貿易戰以來，美方不斷透過制裁方式打擊中國企業，其中最直接手法是美國商務部以威脅國家安全為由，將相關企業列入「實體清單(EL)」，管制美國企業向相關企業出口及供貨。日本媒體報道指，至今年10月底止的三年半以來，已有超過200家中國企業，而數目亦逐步增加。
報道又指，近期美國商務部對於將企業列入「實體清單」的手法亦開始出現變化。早年中興通訊(00763)被列入「實體清單」的理由是「向伊朗、北韓提供通信設備」的具體指控；但到近期，很多中國企業被封殺理由已變得不明確，商務部只給出「存在安全威脅」為由。此舉令不少中國企業都擔心隨隨便便就會成下一個封殺目標。
不過，報道亦指出，美國的「實體清單」被指執行並不嚴格。美國企業往往仍可以不同理由或渠道申請豁免，繼續與清單中的企業進行交易。因此，市場更加關注會否有更多中國企業被納入更嚴厲的「拒絕交易對象清單」(The denied persons list)之中。倘企業被納入該清單，基本上不會存在任何豁免。
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