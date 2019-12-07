全球經貿戰：累計逾200家中國企業遭美制裁

中美兩國爆發貿易戰以來，美方不斷透過制裁方式打擊中國企業，其中最直接手法是美國商務部以威脅國家安全為由，將相關企業列入「實體清單(EL)」，管制美國企業向相關企業出口及供貨。日本媒體報道指，至今年10月底止的三年半以來，已有超過200家中國企業，而數目亦逐步增加。

不過，報道亦指出，美國的「實體清單」被指執行並不嚴格。美國企業往往仍可以不同理由或渠道申請豁免，繼續與清單中的企業進行交易。因此，市場更加關注會否有更多中國企業被納入更嚴厲的「拒絕交易對象清單」(The denied persons list)之中。倘企業被納入該清單，基本上不會存在任何豁免。

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