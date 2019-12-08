陳鳳珠：港股於26000點水平或有支持

恒指出現顯著調整壓力，但仍守住26,000點關口。中美貿易情況再添陰霾，估計投資氣氛審慎；加上臨近年結，預期資金或會逐步轉趨緊張，預料大市本月走勢或會較為波動。

人民銀行為滿足金融機構的臨時流動性需求，11月時對金融機構展開常備借貸便利共622.5億元人民幣(下同)，同時為維護銀行體系流動性合理充裕，亦對金融機構展開中期借貸便利共6,000億元，為期1年。

另外，人行於11月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨增加抵押補充貸款48億元。由於人行持續透過靈活的政策工具以支持市場的資金流動性充裕，而12月的流動性供求情況較為穩定，預計短期內降準機會不大。不過，明年初春節前將會有大量資金需求，加上為傳統稅收月及信貸投放集中的時間，因此明年首季降準的機會提高，估計內地將會繼續推動資金落入實體經濟。

今年首三季內地經濟增速為6.2%，預期經濟持續向高質量發展，但內地經濟增長仍面臨下行風險，內地積極實施改革開放，加上環球的貨幣政策傾向寬鬆，料會吸引更多外資進入內地市場。內地應會持續穩定市場的資金流動性，並繼續實施減稅降費等財政扶持措施，預期明年內地經濟發展審慎樂觀。

另外，今年內地豬價飆升推動通脹壓力加劇，但農業農村部公布全國豬價已回落，春節前市場對豬肉需求增，故短期豬價下跌空間有限。若供應逐步恢復，明年豬價或下降，屆時通脹壓力將得到紓緩。

工信部對「新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)」徵求意見稿，提及要完善新能源汽車購置稅的稅收優惠政策，到2025年全國新能源汽車的新車銷量佔比要達到25%，智能網聯汽車的新車銷量佔比達30%，預期內地汽車市場消費將逐步回穩，未來內地自主品牌汽車將擴大新能源汽車的研發及銷售，估計有助進一步支持經濟增長。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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