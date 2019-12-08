梁肇晉：看好明年債劵基金

中美貿易戰仍未有實際好消息傳出，全球投資者看淡中國經濟前景，未來一年估計全球經濟放慢，中國人民銀行減息難以避免，故看好2020年債劵投資機會，具體操作上需要精選良好債劵基金，同時適當配置部分風險資產，享受減息下行的回報。

美國在2019年已減息，帶動全球息口向下，持續時間可能更長，短期內市場對減息反映較為充分，但明年仍有可能再大幅減息，總體上仍看好債券牛市，從近期的工業及金融資料來看，工業企業的營收及利潤壓力仍較大，同時房地產銷售已顯示出疲態，明年的經濟下行壓力仍大。

明年全球市場仍波動，在當前信用風險未充分釋放的背景下，應規避中低等級信用債，債市的機會一方面在於精選中高等級信用債來獲得穩健的票息收益，另一方面，適時配置部分長久期資產，以享受收益率下行的資本利得回報。

對於普通個人投資者投資債券基金方面的建議，今年以來債市出現轉向，明年經濟形勢仍不明朗，政策信號更加明確減息，債券類資產的投資價值亦逐步顯現。當下，對於有較高流動性需求、對風險較為厭惡的投資者，仍建議配置短債基金，以獲取更穩健的收益；對於能承受一定程度波動的投資者，建議可以投資較長期的純債基金，或是配置部分帶權益類資產的偏債混合型基金，以參與明年的行情。

曜熊理財策略理財顧問

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