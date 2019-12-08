陳樂怡：手機設備股宜待調整後部署

港股表現繼續受中美貿易談判主導，並一如既往，消息持續反覆。市場均認為中美具誘因簽訂首階段貿易協議，但於12月15日美國對1,560億美元中國商品加徵關稅期限之前，中美的談判情況或仍有反覆機會，繼續為市場帶來動盪，投資者需要留意。另外，臨近年結及長假期，預料未來的交投量或有進一步下跌可能性，在欠缺成交動力下，炒股不炒市的機會較大，投資者較宜短線操作。

消息傳出蘋果公司(Apple Inc)iPhone SE2於明年出貨3,000萬部，而售價亦傳不足3,000元人民幣，將有助增強其在價格上的競爭能力，打入內地市場。同時，消息亦指蘋果公司可能會改變其iPhone發行策略，從2021年開始每年兩次發布會。市場預料，此舉可更靈活調整產品及滿足季節性需求，或可帶動銷售及手機設備需求。

大市方面，港股走勢較波動，但在26,000點見較大支持。事實上，本地經濟仍未出現見底迹象。根據IHS Markit數據，香港經季節調整後的採購經理指數由10月39.3跌至38.5，創2003年初沙士以來最差。同時，10月訪港旅客按年跌43.7%，而10月零售銷售更連跌9個月，並創紀錄以來最大的單月按年跌幅，均影響投資者入市意欲。技術上，恒指於多條平均線之下，加上交投量一般，在欠缺推升動力下，料恒指短線將於25,800至26,500點之間上落。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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