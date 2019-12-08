葉尚志：港交所目標價280元
2019年12月08日 08:45
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港股短期走勢出現轉弱，隨着阿里巴巴(09988)掛牌上市後，市場焦點轉移至美國在月中或增加關稅的舉措，而香港經濟數據明顯轉差，都是對市場構成新一輪壓力的原因。目前，恒指跌穿了過去三周的波動範圍下限26,200點，向下空間是打開了，估計後市以反覆偏軟、向下尋找支持為發展主流，而10月低位25,521點，會是現時的下一個支持關口。
香港交易所(00388)在10月漲了一波之後，進入中短期整固整理的行情，主要是受大市走勢轉弱的拖累影響，但同股不同權股票已被納入到港股通交易名單、以及阿里回歸掛牌上市，都是可以對港股成交量帶來結構性提升的因素，對於港交所是正面利好，建議可以關注股價回整時的吸納機會。
事實上，在9月上旬因受到提出收購倫交所的消息影響，港交所曾一度下挫低見222港元，期後收購建議擱置取消，港交所出現反彈是可以預見的。然而，以港交所現時股價仍只是處於9月上旬時的水平來看，對於美團點評(03690)、小米(01810)及阿里所帶來的長遠正面利好因素，仍未有充分反映。建議可於240元以下吸納港交所，止蝕位可放在220元，目標價280元。
第一上海首席策略師葉尚志
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