鄭勤龍：騰訊未宜撈底　暫忍手為妙

回顧騰訊股價的表現，自本年9月開始，跌穿250天移動平均線之後，雖曾三度欲修復失地，但最終還是失敗而回。

在易經中，無論是「退」或「伏」皆為失去動力的表現，不利騰訊的未來走勢，所以綜合卦象來說，相信騰訊目前還未到適宜撈底的最佳時機，奉勸投資者還是暫時忍一忍手為妙。

玄學金融家鄭勤龍

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