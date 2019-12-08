鄭勤龍：騰訊未宜撈底 暫忍手為妙
2019年12月08日 09:00
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從卦象顯示，騰訊控股(00700)走勢正處於《天山遯》變《巽為風》之中，在易經中，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，所以若將「山」的意象溶入於股市的預測上，便可引伸為阻力。
回顧騰訊股價的表現，自本年9月開始，跌穿250天移動平均線之後，雖曾三度欲修復失地，但最終還是失敗而回。
究其原因，除因香港以及外圍的不明朗因素外，美團點評(03690)及小米集團(01810)被納入港股通名單，以及阿里巴巴(09988)來港第二上市，都分散投資者對騰訊的注意力。總括而言，騰訊的「股王」地位已不再是理所當然。所以《雜卦傳》曰：「遯則退也。」此外，由於《雜卦傳》亦曰：「巽伏也。」所以「巽為風」卦亦帶有隱伏之象。
在易經中，無論是「退」或「伏」皆為失去動力的表現，不利騰訊的未來走勢，所以綜合卦象來說，相信騰訊目前還未到適宜撈底的最佳時機，奉勸投資者還是暫時忍一忍手為妙。
玄學金融家鄭勤龍
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