潘梓生：銅價可能出現明顯跌浪

近月中美貿易談判出現曙光，帶動市場樂觀情緒，令美股出現明顯上揚。不過，與經濟息息相關的基本金屬走勢非常一般。除銅價能夠維持於5,800至6,000美元區間整固外，其他基本金屬均在11月出現大跌，鎳價曾跌近20%，鉛及鋅則跌近10%，而且眾金屬走勢仍然沒有反彈迹象。

由此可見，即使市場樂見中美貿易談判有好進展，但對於經濟前期

仍相對悲觀，因此在供應增加，需求增長放慢的大環境下，基本金屬價格在市場樂觀的環境下仍然下跌。銅價則在現貨需求良好，LME庫存出現持續下跌，令價格不致出現如其他金屬般的跌勢，但在現貨商積極補充庫存後，現貨需求可能重回疲弱，銅價能否擺脫「地心吸力」，繼續跑贏其他金屬成疑。

技術走勢方面，現時銅價已再逼近6,000美元的整固區間頂部，技術阻力仍然巨大，相信銅價難以突破該水平。另外，值得留意的是CME銅期貨的未平倉合約已跌至超過3年低位，反映市場對銅的興趣

大減，亦代表銅價可能出現較明顯的趨勢。在經濟前景仍不樂觀下，其他基本金屬出現大跌的情況下，銅價相信難以突破6,000美元的重要阻力，並先行下試5,800美元。後市若銅價失守5,800美元，技術指標將指向5,600美元才見支持。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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