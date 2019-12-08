鄺紫珊：科技基金看高一線

自第四季以來，美國納斯達克指數已累升超過7%，為明年科技業展望持續朝正面的走勢。若2020年科技業盈利將高於整體行業的平均水平，建議可定期定額布局科技相關行業基金。

有資料顯示，明年美國科技業盈利年增長幅度可望達10%，將較今年全年預測轉強，也較標普500指數明年整體盈利年增長幅度9%高，因此明年美國科技業的盈利面可有望高於整體行業平均水平，而科技業基金也有機會看高一線。回顧今年科技業的股份表現，軟體及科技服務業有望成為年增長預估幅度最高的兩大科技板塊。

美股受惠科技創新，2019年美國企業的每股盈餘增長率約2%，相信2020年增長率可達6%，至於2021年亦有望達5%增長空間，有助提高美股的市盈率。

另外，美國總統大選將在明年11月初舉行。有投行統計，自1956年至2016年間，若於選舉前一年進場標普500指數，其正回報的機率高逾80%，回報率平均達12%。

整體而言，基本面及盈利面仍具支持，10月美國耐用品訂單數量較之前月份上升，而近期美國製造業指數也有機會重回擴張區間，加上第三季企業財報表現優於市場預期，優於歷史平均，企業盈利復甦可望支撐價值面；但投資者仍需注視美中貿易協商進展，建議透過行業分散，以減低投資組合波動。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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