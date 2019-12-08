郭家耀：火電股或出現一浪反彈

據內地媒體報道，國務院國資委近日發布央企煤電資源區域整合試點方案，計劃開展央企重點區域煤電資源整合試點工作，力爭到2021年底，試點區域煤電產能降四分之一，至三分之一。消息指方案主要涉及的央企包括中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投及國家能源集團，視具體情況可適度擴展至國投和華潤集團等其他涉煤電中央企業。

國資委計劃通過區域整合優化資源配置，淘汰落後產能、減少同質化競爭，緩解經營困難。到2021年底，試點區域煤電協同持續增強，平均設備利用小時明顯上升，整體減虧超過50%，資產負債率明顯下降。方案確定甘肅、陝西、新疆、青海及寧夏5個煤電產能過剩、煤電企業連續虧損的區域為首批試點區域。確定中國華能牽頭甘肅，中國大唐牽頭陝西，中國華電牽頭新疆，國家電投牽頭青海，國家能源集團牽頭寧夏。

方案要求依法合規開展資產重組置換，以產權無償劃轉為主，市場轉讓為輔，盡量不產生現金交易，人員、負債隨資產一併劃轉。上市公司所屬煤電企業，將股權上移至母公司後再劃轉，也可以市場化方式轉讓或置換。方案將有利扭轉行業持續虧損的情況，而資產的合併重組，相關電力集團或需進行私有化上市公司才可實現，可留意相關的機會。

國務院早前決定完善燃煤發電上網電價形成機制，明年起取消煤電價格聯動機制，將現行標杆上網電價機制，改為「基準價+上下浮動」的市場化機制。基準價按各地現行燃煤發電標杆上網電價確定，浮動範圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%，具體電價由發電企業、售電公司、電力用戶等通過協商或競價確定，但明年暫不上浮。內地電價政策改變對火電企業有負面影響，政策推進以市場為導向的電力改革，以及制定基於市場價格的定價機制。煤電企業面臨長期的盈利壓力，估值因而持續低企。不過，由於行業估值已跌至相當低的水平，配合行業整合消息及潛在私有化的機會，預料火電股有望出現一浪反彈。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，沒持有上述股份)

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