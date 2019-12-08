【星期一‧炒啲乜】重磅消息來襲 港股買升定買跌？
2019年12月08日 10:00
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美國總統特朗普稱中美貿易談判進展良好；美國國家經濟委員會主席庫德洛於周五(6日)亦指，雙方近日正加緊磋商，接近達成首階段貿易協議，加上美國11月就業數據好過市場預期，消息利好美股顯著高收，道指更收升337點。
展望本周，市場定必聚焦英國將於12日舉行大選；緊隨有美國聯儲局議息會議。內地則公布主要經濟數據，包括居民消費物價指數(CPI)及工業物價指數(PPI)等，可謂內外同樣精彩，亦會左右港股走勢，而恒指上周反覆企於26,000點之上，但全周僅升151點，可見仍難免受制於中美關係時好時壞的陰影下。
想穩操勝券，大家不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好投資準備。
1、【陳鳳珠：港股於26000點水平或有支持】
2、【曜熊理財：看好明年債劵基金】
3、【陳樂怡：手機設備股宜待調整後部署】
4、【葉尚志：港交所目標價280元】
5、【鄭勤龍：騰訊未宜撈底 暫忍手為妙】
6、【潘梓生：銅價可能出現明顯跌浪】
7、【鄺紫珊：科技基金看高一線】
8、【郭家耀：火電股或出現一浪反彈】
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