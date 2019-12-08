中國11月出口按年增長1.3%　遜預期

海關總署公布，中國11月出口以人民幣計按年增長1.3%，預期增長1.9%，前值增長2.1%。期內進口按年增長2.5%，預期增長0.9%，前值降3.5%。貿易順差2,742.1億元人民幣(下同)，預期順差3,003億元。

關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來國際經濟貿易增長放緩，內地經濟運行總體平穩、穩中有進，對外貿易保持較好的韌性，11月進出口增速較10月份加快2.2個百分點，其中進口由降轉升，當月增長2.5%，反映了國內需求改善。

而今年首11個月中國出口總值15.55萬億元，增長4.5%；進口總值12.95萬億元，按年持平。期內對美國貿易順差1.88萬億元；大豆進口按年下降4.1%；進口原油按年增長10.5%。

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