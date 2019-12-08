港府：暴亂持續勢重創經濟　憂帳目缺口難填

反修例風波令香港社會陷入動盪近半年，財政司司長陳茂波表示，自8月中開始，港府先後公布4輪紓困措施，涉及金額共250億港元。他指出，面對經濟環境轉差和暴力事件未平息，今年政府稅收和賣地收入將減少，加上紓緩措施涉及的開支，估計港府本財政年度將出現赤字，是15年來首次，但相信仍在可負擔範圍；至於這會是單一年的帳目見紅，抑或持續較長時間，他認為還須看社會事件的發展及外圍變化，政府會密切注視。

陳周日(8日)在其網誌表示，在經濟衰退、下行壓力仍大之時，若財政可承擔，政府應採取擴張性財政政策，透過逆周期措施支撐經濟，減輕市民痛感、穩住信心，港府會保持甚至在可負擔的範圍內增加政府開支，盡力緩減市民及企業壓力。

他指出，明年2月26日公布的財政預算案，相關工作一直同步進行，並已舉行多場諮詢會，明天(9日)亦會開始收集市民意見。

反修例風波持續，陳指不能漠視今次事件對經濟和社會造成的傷害，對市民生活造成的困擾與壓力，認為當務之急是停止暴力，恢復社會秩序。聖誕將至，陳表示這是傳統消費旺季，若繼續默許破壞社會秩序、暴力衝擊而導致市面慘淡，恐怕會令更多企業倒閉及打工仔失業，政府如何投入公帑，缺口也難以填補。

財經事務及庫務局局長劉怡翔則在網誌指，港府已提出成立獨立檢討委員會，檢視社會動亂原因找出問題，並向政府建議應對措施，認為不但能治標，亦應能治本。

劉又稱，上月兩度與年輕金融專才見面，參與者一半認為香港當前情況源於政治訴求，亦有一半認為民生問題及社會深層次矛盾是主因之一。 而綜觀金融行業，連串社會事件並無削弱香港作為國際金融中心的地位，不過，即使香港在制度上有優勢，社會亦必須回歸理性、恢復秩序，才能持續繁榮安定發展。

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